x
Skip Navigation
Breaking News
More (0) »

Grand Rapids's Leading Local News: Weather, Traffic, Sports and more | Grand Rapids, Michigan | WZZM13.com

entertainment-tonight

BET Awards 2020: The Complete Winners List

BET Awards 2020: The Complete Winners List

The 2020 BET Awards, honoring the best in music, movies, TV and more, are happening virtually this year -- but the stars are still winning big!

Sunday's awards show was hosted by comedian and actress Amanda Seales, with performances from stars like Alicia Keys, Chloe x Halle, DaBaby, D Smoke, Jennifer Hudson, John Legend, Jonathan McReynolds, Kane Brown, Lil Wayne, Megan Thee Stallion, Roddy Ricch, SiR, Summer Walker, Usher and Wayne Brady.

Drake lead this year's pool with six nominations, though he took home just one. Megan Thee Stallion, who received five nods, took home two trophies. And Blue Ivy Carter, at age 8, won her very first BET Award with mom Beyonce. 

See the full list of winners below:

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCÉ

H.E.R.

JHENE AIKO

KEHLANI

**WINNER**LIZZO

SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK

**WINNER**CHRIS BROWN

JACQUEES

KHALID

THE WEEKND

USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

EARTHGANG

GRISELDA

JACKBOYS

**WINNER**MIGOS

BEST COLLABORATION

**WINNER**CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"

FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"

H.E.R. FT. YG - "SLIDE"

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"

WALE FT. JEREMIH - "ON CHILL"

BEST MALE HIP HOP ARTIST

**WINNER**DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

DOJA CAT

LIZZO

**WINNER**MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DABABY - "BOP"

**WINNER**DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND - "HIGHER"

DOJA CAT - "SAY SO"

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN - "HOT GIRL SUMMER"

RODDY RICCH - "THE BOX"

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

EIF RIVERA

**WINNER**TEYANA "SPIKE TEE" TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH

LIL NAS X

POP SMOKE

**WINNER**RODDY RICCH

SUMMER WALKER

YBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU - LIZZO

FEVER - MEGAN THEE STALLION

HOMECOMING: THE LIVE ALBUM - BEYONCÉ

I USED TO KNOW HER - H.E.R.

KIRK - DABABY

**WINNER**PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL - RODDY RICCH

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

FRED HAMMOND - "ALRIGHT"

JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ - "I MADE IT OUT"

KANYE WEST - "FOLLOW GOD"

**WINNER**KIRK FRANKLIN - "JUST FOR ME"

PJ MORTON FT. LE'ANDRIA JOHNSON & MARY MARY - "ALL IN HIS PLAN"

THE CLARK SISTERS - "VICTORY"

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT

CYNTHIA ERIVO

**WINNER**ISSA RAE

REGINA KING

TRACEE ELLIS ROSS

ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER

EDDIE MURPHY

FOREST WHITAKER

JAMIE FOXX

**WINNER**MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT

ASANTE BLACKK

JAHI DI’ALLO WINSTON

**WINNER**MARSAI MARTIN

MILES BROWN

STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE

DOLEMITE IS MY NAME

HARRIET

HOMECOMING: A FILM BY BEYONCÉ

JUST MERCY

**WINNER**QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEÉ WILSON

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

**WINNER**SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

KAWHI LEONARD

**WINNER**LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

PATRICK MAHOMES II

STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS - "UNDERDOG"

**WINNER**BEYONCÉ FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN - "BROWN SKIN GIRL"

CIARA FT. LUPITA NYONG'O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA - "MELANIN"

LAYTON GREENE - "I CHOOSE"

LIZZO FT. MISSY ELLIOTT - "TEMPO"

RAPSODY FT. PJ MORTON - "AFENI"

VIEWER'S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE - "NO GUIDANCE"

DABABY - "BOP"

FUTURE FT. DRAKE - "LIFE IS GOOD"

**WINNER**MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ - "HOT GIRL SUMMER"

RODDY RICCH - "THE BOX"

THE WEEKND - "HEARTLESS"

BEST INTERNATIONAL ACT

**WINNER**BURNA BOY (NIGERIA)

INNOSS’B (DRC)

SHO MADJOZI (S. AFRICA)

DAVE (U.K.)

STORMZY (U.K.)

NINHO (FRANCE)

S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWERS’ CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)

**WINNER**SHA SHA (ZIMBABWE)

CELESTE (U.K.)

YOUNG T & BUGSEY (U.K.)

HATIK (FRANCE)

STACY (FRANCE)

The 2020 BET Awards are being simulcast on Sunday, June 28 at 8 p.m. ET/PT across ViacomCBS networks, including BET, BET HER and CBS. Check out the video below for highlights from last year's ceremony.

RELATED CONTENT:

How to Watch the 2020 BET Awards

BET Awards 2020: See the Full List of Nominees

2020 BET Awards Will Go Virtual With June Broadcast 